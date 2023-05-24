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Konya'da sahte alkol operasyonunda baba ve 2 oğlu yakalandı

Konya'da sahte alkol operasyonunda baba ve 2 oğlu yakalandı

Konya'da bir eve düzenlenen sahte alkol operasyonunda baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alkol alan bir kişinin hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durumu ağır olan M.Ş'nin, sahte alkolü Şemsitebrizi Mahallesi'ndeki üç katlı bir evden satın aldığını belirledi.

Harekete geçen polis, düzenlediği operasyonda, evin üçüncü katında sahte alkol doldurulan içki şişeleri ele geçirdi.

Evde bulunan Z.T. (38) ile kardeşi B.T. (36), kaçak içki satmadıklarını, alkolü kendilerinin tükettiğini öne sürdü.

Şüpheli iki kardeşten birinin üzerinde yapılan aramada bir kapı anahtarı bulundu.

Anahtarın, ikinci kattaki evin kapısını açtığını tespit eden ekipler, içerde 392 litre sahte alkol, 320 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirdi.

- Polisten kaçmak istedi

Bu sırada gizlenen baba M.T. (61), polislerden kaçmak isterken evin penceresinden atlayınca düşerek hafif şekilde yaralandı.

Ekipler tarafından yakalanan baba ile iki oğlu emniyete götürüldü.

Şüphelilerden M.T'nin daha önceden "sahte alkol ticareti yapmak" suçundan kaydının bulunduğu, eğlence mekanlarına sahte alkol satışı yaptığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, ele geçirilen 320 litre etil alkolden binlerce litre kaçak içki yapacakları ve piyasaya sürecekleri iddia edildi.

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