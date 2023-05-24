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Erdoğan'ın açıklaması emeklileri heyecanlandırdı! Bayram ikramiyesine zam mı geliyor bomba tahmin

Erdoğan'ın açıklaması emeklileri heyecanlandırdı! Bayram ikramiyesine zam mı geliyor bomba tahmin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyeleri açıklaması milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Peki bayram ikramiyeleri kaç lira olacak? Milyonlarca emeklinin Haziran ayında bayram ikramiyesi alması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi. Peki en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri kaç lira olacak? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş cevapladı.

Milliyet'in haberine göre Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bayram ikramiyeleri şu anda geçen sene itibarıyla bin 100 lira üzerinden ödeniyordu. Bu çok uzun bir süredir ödenen bir rakamdı. Emekliler yaklaşık olarak 3-4 yıldır bin 100 lira bayram ikramiyesi ödemesi alıyordu. Bu sene itibarıyla yüzde 100’lik artışla 2 bin liraya yükseltildi.

Enflasyondaki artış göz önüne alındığında bu rakam da yeterli görülmüyor. Dolayısıyla seçim döneminde olduğumuz bu süreçte rakamın 3 bin-4 bin TL bandına yükseltileceği düşüncesindeyiz.

En düşük emekli maaşına ne kadar artış olur?

Temmuz döneminde hem enflasyon, refah payı artışı hem de memurlara yapılan son yüzde 45’lik zammın diğer emekli ve asgari ücretli çalışanlara da yansıtılacağı Cumhurbaşkanımız tarafından beyan edildiği için en düşük maaşın da yüzde 45 oranında artırılacağı beklentisi kamuoyunda oluştu.

Temmuz döneminde bu beklentinin karşılanacağı kanaatindeyiz. En düşük emekli maaşının 10 bin TL ile 11 bin TL arasında belirleneceği kanaatindeyiz. Böylelikle de asgari ücrete biraz daha yaklaşmış olacaktır.

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