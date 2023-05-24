BIST 4.449
DOLAR 19,89
EURO 21,41
ALTIN 1.264,46
HABER /  SPOR

Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy oldu

Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin, bu akşam Sivasspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a, AVAR’da Suat Arslanboğa ve Erdem Bayık eşlik edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacağını söyledi Davutoğlu cephesinden onay çıkmadı
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacağını söyledi Davutoğlu cephesinden onay çıkmadı
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü
Metin Feyzioğlu kimdir, nerede ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu evli mi, eşi kimdir?
Metin Feyzioğlu kimdir, nerede ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu evli mi, eşi kimdir?
Tarkan ikinci tur için oyunu kullandı ve mesaj verdi!
Tarkan ikinci tur için oyunu kullandı ve mesaj verdi!
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin yargılandığı davada karar
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin yargılandığı davada karar
Mersin Devlet ve Opera Balesi "Damdaki Kemancı" müzikalini sahneleyecek
Mersin Devlet ve Opera Balesi "Damdaki Kemancı" müzikalini sahneleyecek
Gaziantep FK'de Erdal Güneş dönemi! Anlaşma tamam
Gaziantep FK'de Erdal Güneş dönemi! Anlaşma tamam
Hindistan'da damat düğünden kaçtı! Gelin 20 km takip edip yakaladı!
Hindistan'da damat düğünden kaçtı! Gelin 20 km takip edip yakaladı!
BinBin yenilenen mobil uygulamasını hizmete sunuyor
BinBin yenilenen mobil uygulamasını hizmete sunuyor
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna öldü
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna öldü
Ümit Özdağ kararı Nagehan Alçı'yı çıldırttı! Selahattin Demirtaş 5 yıl daha hapiste kalacak...
Ümit Özdağ kararı Nagehan Alçı'yı çıldırttı! Selahattin Demirtaş 5 yıl daha hapiste kalacak...
Keban Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla normale döndü
Keban Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla normale döndü