Kuveyt, Sudan'a 10 ton daha yardım malzemesi gönderdi

- İnsani ve tıbbi yardım için kurulan "hava köprüsü" kapsamında giden 12. uçakta, tıbbi malzeme ve çadır bulunuyor

Abone ol

Kuveyt, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalara sahne olan Sudan'a 10 ton tıbbi malzeme ve çadır gönderdi.

Kuveyt Kızılayı Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürü Yusuf el-Mirac, ülkenin resmi haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, Sudan'a insani ve tıbbi yardım için kurulan "hava köprüsü" kapsamında, 12. uçağın Abdullah el-Mübarek Hava Üssü'nden hareket ettiğini belirtti.



Söz konusu uçakta 10 ton tıbbi malzeme ve çadır olduğunu aktaran Mirac, Kuveyt halkının Sudan'daki kardeşlerine desteğinin "insani bir görev" olduğunu vurguladı.

Mirac, Kuveyt halkının, özellikle mevcut zorlu koşulların gölgesinde çatışmalardan zarar gören Sudanlılar için gerekli insani ihtiyaçların sağlanmasında hiçbir çabadan kaçınmayacağını kaydetti.



Sudan'a insani ve tıbbi yardım için kurulan "hava köprüsü" çerçevesinde, yardımlara devam edileceğini belirten Mirac, gıda, tıbbi malzeme, çadır ve tekerlekli sandalye gibi gerekli ihtiyaçların sağlanması için ortak çaba ve çalışma çağrısında bulundu.

Kuveyt, 4 Mayıs'ta Sudan'a insani ve tıbbi yardım için kurulan "hava köprüsü" üzerinden ilk seferin yapıldığını duyurmuştu.

Kuveyt Kızılayı daha önceki açıklamalarında Sudan'a 110 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini belirtmişti.

- Sudan'daki çatışmalar ve ateşkes

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes, 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkede 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.