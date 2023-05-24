Mercedes-EQ’nun yeni modelleri Türkiye'de satışta! Özellikleri bomba fiyatı da belli oldu
Mercedes-EQ’nun tamamen elektrikli kompakt SUV modelleri EQA 250+ ve EQB 250+ yeni motor seçenekleriyle satışa sunuldu.
Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli kompakt SUV segmentinden EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. EQA ve EQB, elektrikli güç-aktarma sistemleri, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ temelli tahmine dayalı navigasyonla kompakt SUV segmentinde öne çıkıyor.
Yeni satışa sunulan 190 beygirlik (HP) motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarırken, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan güçlü menzilleri ile öne çıkarak elektrikli seyahatte özgürlüğü baştan tanımlıyor.
EQA 250+ ve EQB 250+, 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Yaklaşık 35 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80’e kadar şarj doluluğuna ulaşabiliyorlar.
EQA 250+ AMG+1.462.500 TL’den, EQB 250+ AMG+ ise 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlara satılıyor.