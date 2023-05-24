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Gelini yalnızken evine girdi! Bunu gören kayınpeder...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gelini yalnızken evine girdi! Bunu gören kayınpeder...

 BARTIN'da bir kayınpeder tarafından, gelini yalnızken evine girdiği gerekçesiyle bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti.

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Bartın'da R.K. (58), oğlu işte olduğu sırada üst katta oturan gelini T.K'nin (31) evine girdiği gerekçesiyle esnaf A.Y. (29) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K, A.Y'yi göğsünden bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındılar

Kayınpeder R.K. ve gelini T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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