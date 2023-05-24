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Iğdır'da kirayı artırmak isteyen dükkan sahibi dehşet saçtı!

Iğdır'da kirayı artırmak isteyen dükkan sahibi dehşet saçtı!

IĞDIR’da dükkan sahibi kirayı artırma tartışmasında kiracısını tabanca ile vurdu. Olay yerinden kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

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İddiaya göre Metin İ. (41), yıllardır aynı iş yerinde kiracı olarak fırın işletiyordu. Dükkan sahibi C.K.K. (57), sabah saatlerinde dükkana giderek Metin İ. ile kira için görüştü ve 50 bin lira olan kirayı yeni sözleşme için 90 bin lira olarak istedi. Metin İ., dükkan sahibi C.K.K.'ye 'iş zamanı' diyerek sonra gelmesini ve istenilen miktarın da çok olduğunu söyledi.

Bu esnada C.K.K., yanında getirdiği tabanca ile iki defa tavana sıktı, bir el de Metin İ.'nin kafasına doğrultarak sıktı. Silahtan çıkan kurşun Metin İ.'nin boğazına değdi. Metin İ. kanlar içinde yere yığılırken, C.K.K. ise olay yerinden kaçtı.

Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan zanlı C.K.K. ise yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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