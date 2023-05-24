Kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları 2023 kişi başı hisse fiyatı ne olur?

Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'na artık 1 aydan az bir zaman kaldı. 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dini görevlerden biri olan kurban kesmek için kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. 2023 yılında kurbanlık fiyatları cep yakacak büyükbaş 7 hisseli dana fiyatları 70 bin lirayı bulacak.

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Kurban bayramı için geri sayım başlarken dini vecibesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 28 Haziran çarşamba günü kurban bayramının birinci günü olacak. Haziran ayının ilk haftası kurbanlık pazarlarının kurulması bekleniyor. Bu sene büyük baş kurbanlık hisse fiyatlarının kişi başı 10 bin liradan başlayacağı düşünülüyor. Kurban bayramında dana kesmek isteyen vatandaşların cebinden en düşük 70 bin lira çıkacak. Küçükbaş kurbanlık kesmek isteyenlerin cebinden ise en düşük 5 bin lira çıkacak. Kurbanlık koyun fiyatlarının 4.900,00 Türk Lirasında başlayacak.

2023 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları henüz netleşmedi fakat bu sene büyükbaş kurbanlıkların 10 bin liradan küçükbaş kurbanlıkların ise 5 bin liradan başlaması bekleniyor.

Koyun kurbanlık fiyatı: 4.900,00 Türk Lirası

Koç kurbanlık fiyatı: 5.600,00 Türk Lirası

Dana kurbanlık fiyatı: 70.000,00 Türk Lirası

Düve kurbanlık fiyatı: 72.000,00 Türk Lirası

Deve kurbanlık fiyatı: 75.000,00 Türk Lirası

630 Kg Dana kurbanlık fiyatı: 58.500,00 Türk Lirası

850 Kg Dana kurbanlık fiyatı: 75.500,00 Türk Lirası

Kurban kesilirken okunacak dua

Kurban kesimi için öncelikle niyet etmek ve kesimden önce mutlaka besmele çekmek gerekir.

Ardından şu dua okunur:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."

Türkçesi:



"Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım."

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd"