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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken, 45'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 19,8850 liradan, avro 21,4240 liradan satılıyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 artışla 4.472,43 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,46 puan değer kazandı.

Dün 4.470,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,94 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 4.476,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.472,06, en yüksek ise 4.524,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

- Altının onsu 1.976 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,59, bileşik getirisi yüzde 8,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2390 ve dolar/yen paritesi 138,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,8850 liradan, avro 21,4240 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.976 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.

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