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Icardi transferinde sıcak gelişme: Galatasaray'ın PSG'ye teklifi ortaya çıktı!

Icardi transferinde sıcak gelişme: Galatasaray'ın PSG'ye teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, Arjantinli golcü Mauro Icardi için PSG ile pazarlığa başladı ve teklifini sundu.

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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'a bir güzel haber de Fransa'dan geldi. Attığı gollerle sarı- kırmızılı ekibin başarısında büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin transferinde sona gelindi.

Bu sezon takıma kazandırdığı yıldız oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Icardi'nin tapusunu almak için de devreye girdi.

Paris'te PSG sportif direktörü Luis Campos ve başkan danışmanı Antero Henrique ile görüşen CEO Erden Timur, Mauro Icardi transferini bitirdi.

İlk 11'de oynayacağı maçlara bağlı

Fotomaç'ın haberine göre; taraflar arasında yapılan görüşmeye göre Galatasaray Kulübü, bir yıl sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcu için Fransız kulübüne 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Ayrıca İcardi'nin 11 başlayacağı her 20 maçta 1.5 milyon euro bonservis bedeline ekleme yapacak. Ancak bu 2 seferde sonuçlanacak. Kolay ulaşılır bonus 8 milyon euro olacak.

Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda PSG'nin hesabına 1 milyon euro daha yatırılacak. Icardi için PSG lehine şampiyonluk bonusları da olacak.

Icardi: Sevgiyi hissediyorum

Mauro İcardi, daha önce yaptığı açıklamada, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söylemişti. Fransız basınına konuşan İcardi, "Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmiyordum. Burada (İstanbul) ise inanılmaz bir ilgi görüyorum. Herkes yanıma gelip fotoğraf çektirmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum. Burada çok mutluyum" demişti.

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