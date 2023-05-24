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Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması! Henüz bakanlıkları konuşmadık...

Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması! Henüz bakanlıkları konuşmadık...

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener'den ilk çıkış geldi: "Hayırlı olsun..."

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokole ilk yorum geldi.İmzalanan 7 maddelik protokol metninde kendilerini rahatsız edecek hiçbir şey olmadığını belirten Meral Akşener, Ümiz Özdağ'a bakanlık verileceği iddiaları için de "Beni herhangi bir yorumum yok. Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık." dedi.

Mille İttifakı mutabakatıyla ters değil

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında protokol imzalanmasından memnun olduğunu söyleyen Akşener, "O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı'nın mutabakat metinleriyle ters düşen bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Özdağ'a bakanlık verildi mi?

Meral Akşener'e Özdağ'a verildiği konuşulan bakanlıklar da soruldu. "Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı seçime girdik. Alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra bir araya gelecek ve görevlendirmeler yapılacak" diyen Akşener, şöyle devam etti:

İçişleri Bakanlığı'nı CHP adına erecekse...

"CHP'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ilgilendiren bir durum değildir. CHP'nin vereceği bir karardır. Saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum."

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