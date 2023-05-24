Diyanet kurban vekalet bedeli 2023 hisse fiyatı yurtiçi ne kadar oldu?

2023 yılının son dini bayramı olan kurban bayramı giderek yaklaşıyor. 2023 yılında kurban bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Bu sene kurbanlık vekateti vermek isteyenler için Diyanet vekaleten kurbanlık fiyatlarını belirledi. Buna göre yurtiçi ve yurtdışı vekaleten kurbanlık fiyatları şöyle olacak...

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2023 kurban bayramı yaklaşırken, kurban kesmek ya da kurbanını vekaleten vermek isteyenler kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte, 2023 yılı yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Peki, kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Yurtiçi ve yurtdışı kurbanlık vekalet fiyatı

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır?

Vekil tayin edilip başkası adına kurban kesecek olan kişinin hem kendi kurbanı hem de vekâletini aldığı kişinin kurbanı için niyet etmesi gerekir. Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur. Kurban kesme vekâleti alırken vekâlet veren kişinin “Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık” vekâleti alan kişinin ise buna karşılık “Kabul ettim” demesi yeterlidir. Kurban kesmeyi bilmeyen kişilerin de kurbanı başkasına kestirirken vekâlet vermesi şarttır. Bunun için kurbanı kesecek olan kişiye “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” demesi yeterlidir.

Eğer kurbanı başkası satın alacaksa yine vekâlet vermek gerekir. Bunun için kurbanı aldırtacak olan kişi vekil tayin edeceği kişiye “Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim” demelidir. Eğer kurbanla ilgili tüm süreçler için vekâlet verilecekse yine bu sözler söylenmelidir. Kurban vekâleti verirken sözlü ve yazılı beyanın yanı sıra kalben de niyet edilmelidir.