Yurtiçi kurbanlık vekalet bedeli 2023 Diyanet açıkladı, kaç para oldu?

Dini bayramlar biri olan Kurban bayramı için geri sayım başladı. Bu sene kurban bayramı 28 Haziran çarşamba günü başlayacak. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlık fiyatlarını yavaş yavaş araştırmaya başladı. Peki 2023 yılında Diyanet vekaleten kurbanlık bedeli kaç para oldu, nasıl yapılır?Y urtiçi kurbanlık vekalet bedeli 2023 Diyanet açıkladı, kaç para oldu?

Abone ol

Yılın son dini bayramı Kurban bayramı için geri heyecanlı geri sayım başladı, bu sene dini bayramlardan biri olan Kurban bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş kurban çadırlarını araştırmaya, kurbanlık fiyatlarına bakmaya başladı.

Peki 2023 yılında Diyanet vekaleten kurbanlık bedeli kaç para oldu, nasıl yapılır?

Yurtiçi ve yurtdışı kurbanlık vekalet fiyatı

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Borcu olanlar kurban kesebilir mi?

Borcu olanlar kurban kesebilir mi: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.