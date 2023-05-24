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Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

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Vakıftan yapılan açıklamada, ülkenin güvenliğe ve istikrara olan ihtiyacının her zamankinden daha çok olduğu belirtildi.

Her bir vatandaşın, bu hassas durumun farkında olarak oyunu kullanması gerektiği ifade edilen açıklamada, milletin, bu seçimlerde de basireti ile karar vereceği kaydedildi.

Açıklamada, hayırlı neticeler çıkacağına olan inancın tam olduğu aktarılarak, "28 Mayıs seçimi, Türkiye'nin gelecek kararıdır. Milletimiz, emperyalist güçlerin, terör örgütlerinin, uyuşturucu patronlarının ve sosyal medya çetelerinin birlik olup, kazanımlarımızı yok etme planlarını vereceği oylarla bertaraf edecektir. Türkiye düşmanları, 'güçlü millet, güçlü Türkiye' mesajını sandıkta alacakladır." ifadeleri kullanıldı.

Seçimin ilk turunda katılımın yüksek olmasının milli irade karşıtlarına etkili bir mesaj olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimizi tebrik ediyoruz. Rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla tekrar sandığa giderek, geleceğimize milli irade mührünü vurmalıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğimizi, en yüksek seviyede göstermeliyiz. 21 yıl boyunca bu gemiyi karaya oturtmayan bir lideri, Türkiye'nin istikrarına ve geleceğine bir 5 yıl daha tüm ustalığıyla katkı vermesinin önünü açmalıyız."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birinci seçim sonuçlarını kabullenemeyip seçim sürecini kutuplaştıranları, verdikleri oylardan dolayı vatandaşlarımızı kınayanları, gerginlik ve linç atmosferi oluşturarak, ülkemizi kargaşaya sürüklemek isteyenleri, göçmenler ve sığınmacıların üzerinde terör rüzgarı estirenleri, aklıselime davet ediyoruz. Seçim, nefret siyasetinin bir platformu değildir. Seçim sonrası için kargaşa ve zorbalık vadedenleri, gerekirse insanlık dışı muamelelerde bulunacaklarını açık açık ifade edenleri milletimize havale ediyoruz. Türkiye sorunlarını istikrar içinde çözecektir. Ülkemizin normalleşmeye ve hizmet siyasetinin devamına ihtiyacı vardır. Sarılacak deprem yaralarımız var. Ocaklar tütmeyi, çocuklar sıcak yuvayı bekliyor. Şimdi birlik beraberlik, kardeşlik günüdür. Kararlı, dikkatli ve uyanık olma günüdür. Unutmayın, tehlike geçmedi. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, 28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı'mızı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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