Polonya, donanmasını denizaltılarla güçlendirmeyi planlıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, orduyu güçlendirmek için yoğun şekilde adımlar attıklarını belirterek, bu kapsamda yıl içinde denizaltı satın alma programını başlatacağını ifade etti.

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Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen savunma sanayisi konferansı "Defence24"e katılan Blaszczak, ülkenin Abrams ve K2 tanklarının yanı sıra Bayraktar gibi SİHA'larla güçlendirildiğini anlattı.

Bakan Blaszczak, "tam teşekküllü bir donanmanın sadece su üstü gemilerini değil, aynı zamanda su altında gizlice çalışabilen gemileri de içermesi gerektiğini" söyledi.

"Orka" isimli programı bu yıl başlatacaklarını vurgulayan Blaszczak, "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, denizaltı alımına yönelik adımlar atacağız. Orka programı, şu anda sınırlı savaş kabiliyetine sahip Sovyet döneminden kalma tek bir gemiye sahip olan Polonya Donanması'nın denizaltı filosunu yenilemeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, Polonya'nın program kapsamında seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip 2 denizaltı satın alacağını ve bu doğrultuda 3 üreticiyle görüşüldüğünü sözlerine ekledi.