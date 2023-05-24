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Kayseri'de terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 zanlı da farklı bir operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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