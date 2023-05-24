Türkiye sandık başına gidiyor! İşte yeni oy pusulası YSK tanıttı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Seçimde kullanılacak pusula, zarf ve mühür de habercilere tanıtıldı. İkinci tura 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklenecek.
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunun kesin sonuçları, 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.
İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.