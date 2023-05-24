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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1527 lira olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,4 azalışla 1 milyar 2 milyon 36 bin 359 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 600 lira, en düşük saat 12.00'de 1527 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 20 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 28 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1525 lira olarak belirlendi.

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