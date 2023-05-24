BIST 4.443
DOLAR 19,89
EURO 21,47
ALTIN 1.266,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da Mayıs yağışları nedeniyle yollar çöktü!

Muğla'da Mayıs yağışları nedeniyle yollar çöktü!

MUĞLA'da bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışlar sonucu, önceki gün yarıkların oluştuğu Muğla-Aydın Karayolu Akçaova mevkiinde bugün çökme meydana geldi. Ekipler bölgede güvenlik tedbiri alarak çalışma başlattı.

Abone ol

Son yılların en yağışlı bahar sezonunun yaşandığı Muğla'da normalin üzerinde gerçekleşen yağmurlar maddi hasara neden oldu.

Muğla-Aydın Karayolu Akçaova yakınlarında yağışlardan kaynaklandığı düşünülen yarık oluşmuştu. Yağışların şiddetli bir şekilde devam ettiği kentte, dün yarık olan bölge çöktü.

Karayolları ekipleri tarafından bölgede önlem alınırken, tek şerit halinde ulaşımın sağlandığı yolun yapımı için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari’de annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Hakkari’de annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı! Karadeniz ekibi talip oldu
Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı! Karadeniz ekibi talip oldu
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları
Kastamonu'da 220 aileye 25 milyon TL kredi ve hibe desteği
Kastamonu'da 220 aileye 25 milyon TL kredi ve hibe desteği
Bingöl'de PKK'nın şehit ettiği silahsız 33 asker anıldı
Bingöl'de PKK'nın şehit ettiği silahsız 33 asker anıldı
Mersin'de huzurevinde tanışan çift evlendi
Mersin'de huzurevinde tanışan çift evlendi
Kurban bayramı emekli ikramiye ödemesi 2023 ne zaman yatar?
Kurban bayramı emekli ikramiye ödemesi 2023 ne zaman yatar?
Kayseri'de terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Kayseri'de terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Polonya, donanmasını denizaltılarla güçlendirmeyi planlıyor
Polonya, donanmasını denizaltılarla güçlendirmeyi planlıyor
İnsansız helikopter ALPİN Malezya pazarına girecek
İnsansız helikopter ALPİN Malezya pazarına girecek
ECB Başkanı Lagarde: "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
ECB Başkanı Lagarde: "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)