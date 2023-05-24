Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı! Karadeniz ekibi talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. İtalyan teknik adama Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor talip oldu.

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VavaCars Fatih Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sezon devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonunda kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır. Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulübümüze kattıklarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

Bülent Korkmaz'ın yerine ilk aday: Pirlo

Geçtiğimiz sezon düştüğü Süper Lig’e 1 yıl sonra geri dönen Çaykur Rizespor, gelecek sezonun hazırlıkları için kollarını sıvadı.

Şampiyonluğu getiren ve sözleşmesini tamamlayan Bülent Korkmaz için devam etmeme kararı çıkan Karadeniz ekibinde ilk aday belli oldu.

Pirlo ile görüşülecek

Bülent Korkmaz’ın sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Çaykur Rizespor’un ilk hedefinin Andrea Pirlo olduğu öğrenildi.

Karagümrük ile olan sözleşmesi sona erecek İtalyan teknik adamın, takımda kalması beklenmezken, Karadeniz ekibiyle yakın zamanda resmi görüşmelerin yapılacağı vurgulandı.

Karagümrük'ün başında 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 44 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.