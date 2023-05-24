BIST 4.443
DOLAR 19,89
EURO 21,47
ALTIN 1.266,53
HABER /  SPOR

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı! Karadeniz ekibi talip oldu

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı! Karadeniz ekibi talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. İtalyan teknik adama Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor talip oldu.

Abone ol

VavaCars Fatih Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı.  İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sezon devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonunda kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır. Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulübümüze kattıklarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

Bülent Korkmaz'ın yerine ilk aday: Pirlo

Geçtiğimiz sezon düştüğü Süper Lig’e 1 yıl sonra geri dönen Çaykur Rizespor, gelecek sezonun hazırlıkları için kollarını sıvadı. 

Şampiyonluğu getiren ve sözleşmesini tamamlayan Bülent Korkmaz için devam etmeme kararı çıkan Karadeniz ekibinde ilk aday belli oldu.

Pirlo ile görüşülecek

Bülent Korkmaz’ın sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Çaykur Rizespor’un ilk hedefinin Andrea Pirlo olduğu öğrenildi. 

Karagümrük ile olan sözleşmesi sona erecek İtalyan teknik adamın, takımda kalması beklenmezken, Karadeniz ekibiyle yakın zamanda resmi görüşmelerin yapılacağı vurgulandı.

Karagümrük'ün başında 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 44 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da 220 aileye 25 milyon TL kredi ve hibe desteği
Kastamonu'da 220 aileye 25 milyon TL kredi ve hibe desteği
Bingöl'de PKK'nın şehit ettiği silahsız 33 asker anıldı
Bingöl'de PKK'nın şehit ettiği silahsız 33 asker anıldı
Mersin'de huzurevinde tanışan çift evlendi
Mersin'de huzurevinde tanışan çift evlendi
Kurban bayramı emekli ikramiye ödemesi 2023 ne zaman yatar?
Kurban bayramı emekli ikramiye ödemesi 2023 ne zaman yatar?
Kayseri'de terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Kayseri'de terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Polonya, donanmasını denizaltılarla güçlendirmeyi planlıyor
Polonya, donanmasını denizaltılarla güçlendirmeyi planlıyor
İnsansız helikopter ALPİN Malezya pazarına girecek
İnsansız helikopter ALPİN Malezya pazarına girecek
ECB Başkanı Lagarde: "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
ECB Başkanı Lagarde: "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
PKK'nın katlettiği şehit 33 asker için tören düzenlendi
PKK'nın katlettiği şehit 33 asker için tören düzenlendi
Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a Suriyeli sığınmacı yanıtı! "Tamamen gerçek dışıdır"
Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a Suriyeli sığınmacı yanıtı! "Tamamen gerçek dışıdır"
Maximum Uniq Açıkhava'da yaz konserleri 2 Haziran'da başlayacak
Maximum Uniq Açıkhava'da yaz konserleri 2 Haziran'da başlayacak