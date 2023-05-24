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Almanya’da “Irkçılık var” diyen Türk işten çıkarıldı!

Almanya’da “Irkçılık var” diyen Türk işten çıkarıldı!

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Polis Yüksek Okulu’nda “kültürlerarası yetkinlik" dersleri veren Bahar Aslan, medya hesabında bazı polislerin yabancılara karşı uyguladığı şiddeti dile getirince işten çıkarıldı.

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Bahar Aslan’ın “Almanya'da aşırı sağcı polislerin göçmenlere yönelik ırkçı motifli kontroller yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım bir polis kontrolüne yakalandığımızda kalp çarpıntısı yaşıyoruz. Çünkü güvenlik makamları içindeki tüm kahverengi pislikler bizi korkutuyor. Bu sadece benim değil, bu ülkedeki pek çok insanın gerçeği" ifadelerinin ardından görevden alındı. Aslan’ın söz konusu açıklamasının ardından Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada Aslan’ın iş anlaşmasının uzatılmayacağını bildirilerek, “Öğretim görevlisinin mevcut açıklamaları nedeniyle hem müstakbel polis memurlarına hem de gelecekteki idari memurlara demokrasi, hoşgörü ve tarafsızlıkla ilgili önyargısız, sağlam temellere dayanan bir görüş aktarmak için uygun olmadığı” ifadelerine yer verildi.

Arslan’a çok sayıda destek geldi

Bahar Aslan’ın iş akdinin tek taraflı olarak fes edilmesi Almanya’da tartışmalara neden oldu. Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu da Aslan’a destek vererek, “Bir öğretim görevlisini görevden alanlar Almanya'daki ırkçılık sorununun bir parçasıdır" dedi.
Desteğin yanı sıra Aslan’ı hedef alan açıklamalar da ülke gündeminde yer aldı. NRW Polis Sendikası (GdP) Başkanı Michael Mertens ise, “Yapılan açıklamaların iş hukuku çerçevesinde kontrol edilmesi gerekir. Bu tür kamu açıklamaları yapan herkes toplumu bölmek istiyor. Yapıcı tartışma evet ama böyle değil” açıklamasını yaptı.

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