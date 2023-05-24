Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar buluşmasında konuşuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar buluşmasında gündemi değerlendiriyor:

Gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik. Gün oldu güzel haberlere beraber sevindik, aynı cenazeye omuz verdik. 12 sene acısı ile tatlısı ile güzel günler geçirdik. Keçiörenli komşularımız ile bağlarımızı koparmadık. Keçiören de bizi asla yalnız bırakmadı. Kardeşlerimizi duaları ile zaten yanımızdaydı. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda dik durdu.

"Bu nasıl hesap uzmanı imiş"

Siz 53 aşan oy oranı ile meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı. Bu ne demektir, yasama organı olarak cumhur ittifakı'nda biz varız. Ve milletimiz güçlendirmiş parlamenter laflarını ayaklarının altına altı. Cumhur ittifakı ile yola devam dedi. Eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi?

"Milletimiz kırmızı kart göstermiştir"

Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda 323 parlamento oyları ve vekilleri ile inşallah önümüz açık. 21 yılı farklı bir şekilde devam ettireceğiz, Türkiye'nin geleceğini kuracağız. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle kuracağız. İktidara giden yolu Kandil'de ve Pennsylvania'da arayanlara milletimiz kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı Kandil'in sokaktaki eşyalarından teröristlerden alıyor. Biz Allah'tan alıyoruz.

Yabancı dergilere tepki

Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlemanto için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ve yürütmenin uyum sağlanması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için çok önemli.

"Rakibimiz rehavettir"

Zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izni ile zafere yürüyeceğiz. Unutmayın, 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz CHP genel Başkanı değildir, rehavettir, boş vermektir. Zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız duygusuna kendimizi kaptırmaktır.

İBB Başkanı, aman yarabbi ne açıklamalar yaptı. Ankara'nın başkanı ile birlikte ne açıklamalar yaptılar. Şimdi bunların tamamını pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız? Öyleyse durmak yok.

"Diktatör ikinci tura kalır mı, ilk turda bitirir işini"

Psikolojik harekatlar var. Muhalefetin meydan meydan söylediği yalanlar var. Bay bay Kemal akşam yalan sabah yalan. İşte 14 Mayıs gecesi tüm bunları çöpe attı. Diktatörlük söylemlerinin safsatadan ibaret olduğunu gösterdi. Diktatör ikinci tura kalır mı, ilk turda bitirir işini. Dünyada bunun örneklerini çok. Milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz, diktatörlüğe değil. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Bölücüler ve FETÖ'cüler ile yol yürünmemesi gerektiğini gösterdik. Milletimizin ferasetini dost düşman herkese gösterdik.

"Öndeyiz diyerek seçmenlerini kandırdılar"

O gece hiç istemeyeceğimiz yalanlara şahit olduk. CHP genel başkanını cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bildikleri halde öndeyiz diyerek seçmenlerini kandırdılar. Şimdi de utanmadan kandırdıysak CHP'lileri kandırdık size ne, diyorlar. Bize oy vermese de CHP'li vatandaşlarımıza böyle davranılmasını kabul etmiyoruz. Tıpış tıpış sandığa gidip oy vereceksiniz diyor, bu ne demek. Böyle siyaset yapılmaz.