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Belçikalı müzik grubu Hooverphonic 14 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Belçikalı müzik grubu Hooverphonic 14 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Belçika'da 1995'te kurulan ve bir çok müzik türünü parçalarında sentezleyen Hooverphonic grubu, 14 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.

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Grup, Epifoni ve Kod Müzik organizasyonuyla Uniq Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Müzikte alışılmışın dışına çıkmasıyla fark yaratan ve 25 yılı aşkın kariyerinde trip hop, pop, elektropop, rock gibi birçok türden şarkı kaydeden grup, şimdiye kadar 11 stüdyo albümü çıkardı.

"2Wicky", "Eden", "Mad About You", "Anger Never Dies", "Amalfi", "Badaboum" ve "Romantic", Hooverphonic'in en çok dinlenen şarkıları arasında yer alıyor.

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