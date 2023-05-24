Bitexen Giresunspor-Trabzonspor maçının biletleri satışta! 50 liradan başlıyor

Bitexen Giresunspor'un, 30 Mayıs Salı günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ev sahibi ekip tribünleri için 50 ile 300 lira arasında belirlenen bilet fiyatlarının, misafir takım tribünü için ise 65 lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, biletlerin "passo.com.tr" adresinden ve Atatürk Meydanı'nda bulunan Passolig gişesinden satın alınabileceği kaydedildi.