Paris'te Türk Mutfağı Haftası! Fransızlara Hatay lezzetleri tanıtıldı

Fransa'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk mutfağı ve Hatay yöresine ait yemeklerin tanıtımı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde ve Aşçılık Okulu Le Cordon Bleu'nün Paris merkezinde Türk mutfağı ve Hatay lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Paris'te yerleşik yabancı misyon temsilcileri, Fransız parlamenterler, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

Resepsiyonda Türk şefler Veysel Karani Yalçın, Süreyya Çetin, Adıgüzel Yıldız ve Zeynel Aksar'ın hazırladığı Hatay mutfağının mezeleri, davetlilere ikram edildi.

Büyükelçi Onaner, burada yaptığı konuşmada, bu yıl "Kadim ve Sürdürülebilir Türk Mutfağı" temasıyla gerçekleşen Türk mutfağı haftasında, zengin Hatay mutfağına ait yemeklerin menüyü oluşturduğunu söyledi.

Onaner, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında Hatay'ın da bulunduğunu hatırlattı.

Dünyaca ünlü Le Cordon Bleu'de Hatay lezzetleri hazırlandı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin, Paris'te Le Cordon Bleu okulunda düzenlediği etkinlikte de Hatay usulü vişneli yaprak sarma ve kısır sunumu yapıldı.

Etkinliğe katılan okulun öğrencileri ve davetlilere, Hatay'ın farklı yemekleri ikram edildi.

Öte yandan Le Cordon Bleu'nün ilk okulu, Paris'te 1895'te açıldı.