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Ekrem İmamoğlu, Avcılar halkına duyurdu: Seçimden sonra temelini atacağız

Ekrem İmamoğlu, Avcılar halkına duyurdu: Seçimden sonra temelini atacağız

AVCILAR'da seçim çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen depremde hasar gördükten sonra yıktırılan cami için açıklamada bulundu. İmamoğlu, caminin seçimden 2-3 hafta sonra temelin atılacağını söyledi.

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Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami tamamen yıkılırken, yetkililer yerine yeniden cami yaptırılacağını açıklamıştı.

Aradan geçen 3 yıla rağmen cami için henüz bir çalışma yapılmamış ve durum tepkilere neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışması yaptığı Avcılar’da cami hakkında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, seçimden iki üç hafta sonra temellerinin atılacağını ve orada alt geçit inşa edileceğini açıkladı. İmamoğlu, “Hemen Avcılar’ın girişinde tam üniversitenin karşısında depremden dolayı yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin temelini de seçimden 2-3 hafta sonra atacağız. Orada çok güzel bir Avcılar girişini yapacağız” diye konuştu.

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