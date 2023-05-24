Hindistan ve Avustralya, göç ve yenilenebilir enerjide işbirliği yapacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese, göç ile yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğini hedefleyen anlaşmalar imzaladı.

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Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için Avustralya'da bulunan Modi, Albanese ile görüşmesinde, Hint-Pasifik bölgesinin "güvenli, müreffeh ve herkese açık" olmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

Modi ile Albanese, öğrenci, mezun, akademik araştırmacı ve iş insanlarının iki ülke arasındaki seyahatini kolaylaştıracak yeni bir göç anlaşması imzaladı.

Bunun yanı sıra iki lider, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması için "yeşil hidrojen" projesi kapsamında oluşturulan ortak çalışma grubunun görev tanımları konusunda da anlaşmaya vardı.

"Saldırılara rağmen ilişkimiz bozulmayacak"

Anthony Albanese ile Modi, imza töreninin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, bu yılın başlarında Avustralya'da Hint tapınaklarına yapılan saldırıları da ele aldıklarını aktardı.

Modi, Albanese'in saldırı yapanlara karşı "gerekli adımların" atılacağına dair güvence verdiğini kaydederek, iki ülke arasındaki dostane bağlara zarar veren hiçbir unsuru ciddiye almayacaklarını vurguladı.

Avustralya ve Hindistan, 11 Mart'ta ekonomi, savunma, yatırım, eğitim ve araştırma da dahil olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini güçlendirme ve geliştirme konusunda anlaşmıştı.

Albanese ve Narendra Modi, Hindistan-Avustralya Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması'nın (ECTA) Aralık 2022'de yürürlüğe girmesinden memnuniyet duydukları ve karşılıklı ticareti çeşitlendirmek için önemli fırsatlar olduğu konusunda mutabık kalmıştı.

Avustralya ve Hindistan arasında yükseköğrenim konusunda da ortak mekanizma kurulmuştu. Bu mekanizmayla Avustralya'daki üniversitelerde öğrenim gören Hint öğrencilerin kendi ülkelerinde denklik kazanacağı, Avustralya'da yaşayan Hint diasporasının da ülkelerindeki üniversite eğitimi için Avustralya'da denklik alabileceği belirtilmişti.

Avustralya, yıl sonuna doğru yapılması beklenen "Malabar" tatbikatına ilk kez ev sahipliği yapacak, Hindistan da Avustralya tarafından düzenlenen "Talisman Sabre" tatbikatına ilk kez katılacak.

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi'nin ardından Avustralya'nın Sydney kentinde düzenleneceği duyurulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" görüşmeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın programındaki değişiklik nedeniyle iptal edilmişti. Bunun ardından Modi de Avustralya ziyaretine devam edeceğini açıklamıştı.