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Balkondan eve girince dehşete düşüren manzara ile karşılaştılar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balkondan eve girince dehşete düşüren manzara ile karşılaştılar!

 DİYARBAKIR’dan son gelen haber çok feci... Merkez Kayapınar ilçesinde bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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Diyarbakır'da bir binada apartman görevlisi M. Denizli'nin (33) sabah ekmek dağıtmadığını fark eden bina sakinleri, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Kapının açılmaması üzerine balkondan eve girildiğinde silahla vurulduğu belirlenen M. Denizli ve karısı B. Denizli (38) hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince B. Denizli'nin hayatını kaybettiği, M. Denizli'nin ise yaralı olduğu belirlendi. M. Denizli kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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