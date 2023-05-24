İsmihan Sultan kimdir, tarihte ne zaman nasıl öldü? İsmihan Sultan ölümü

Kuruluş Osman ATV ekranlarında bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide en çok merak edilen karakterden biri de bu akşam İsmihan Sultan olacak. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşi olan İsmihan Sultan tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

Abone ol

ATV ekranlarının 4 sezondur devam eden dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bozdağ Film'in Atv için çektiği Kuruluş Osman dizisinde seyirciyi nefes kesen bir bölüm bekliyor. Osman Bey'in ne kadar düşmanı varsa onlarla iş birliği içine giren İsmihan Sultan dizi hayraları tarafından sorgulanıyor. Peki smihan Sultan kimdir? Tarihte İsmihan Sultan var mıdır? İşte İsmihan Sultan’nın hayatı.

İsmihan kimdir?

Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir. Sokullu Mehmet Paşa'yla iki çocuğu oldu, bunlar Sultanzâde İbrahim Bey ve Gülruh Hanımsultan'dır. Kuruluş Osman'da yer alan İsmihan Sultan'ın Selçuklu Sultanı Alaaddin'in validesi olduğu görülmekte.

Kuruluş Osman dizisinde bu akşam neler olacak?

Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar'la istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir?

Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık Koyunhisar'dır. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır?

İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi'den intikam almak için Alçiçek'i kurban etme peşindedir. Pusuya düşen Alçiçek'in akıbeti ne olacaktır?

Hatunlar, İsmihan Sultan'ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir. İsmihan Sultan'ı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mâl olacaktır? İsmihan Sultan, Alçiçek'in öldüğünü söyler. Alçiçek gerçekten ölmüş müdür?

Esrigün Hatun, Yenişehir'e bomba gibi düşer. Uçların dağılan şirazesini toplayacaktır. İsmihan Sultan ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Osman Bey ve evlatları Tekfur Valens'le yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düşerler. Bu kurtulabilecekler midir?