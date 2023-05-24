Manisa'da PKK/KCK- PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Manisa'da PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, Y.Ç., A.V., A.K., G.T., E.B., Ş.N. ve M.E. isimli 7 şahıs bugün sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Şahısların adli tahkikat işlemlerinin Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.