Kuruluş Osman İsmihan Sultan'ı gerçekte kim oynuyor? Deniz Barut kimdir?

ATV'nin 4 sezondur devam eden dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşi olan İsmihan Sultan'ı Kuruluş Osman dizisinde Deniz Barut oynuyor. Peki İsmihan Sultan kimdir? Tarihte İsmihan Sultan var mıdır? İşte İsmihan Sultan’nın hayatı.

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Kuruluş Osman ATV ekranlarında bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Osman Bey'in ne kadar düşmanı varsa onlarla iş birliği içine giren İsmihan Sultan dizi hayraları tarafından sorgulanıyor. Peki smihan Sultan kimdir? Tarihte İsmihan Sultan var mıdır? İşte İsmihan Sultan’nın hayatı.

İsmihan Sultan kimdir?

Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir. Sokullu Mehmet Paşa'yla iki çocuğu oldu, bunlar Sultanzâde İbrahim Bey ve Gülruh Hanımsultan'dır. Kuruluş Osman'da yer alan İsmihan Sultan'ın Selçuklu Sultanı Alaaddin'in validesi olduğu görülmekte.

Deniz Barut kimdir?

29 Mart 1983 tarihinde Denizliİ'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul''a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; 'Kaybolan Yıllar', 'Anneler ile Kızları', 'Elde Var Hayat', 'Lale Devri', 'Kara Para Aşk', 'Son Çıkış', 'Hayatımın Aşkı', 'Avlu', 'Sol Yanım' dizilerinde, 'Sesinde Aşk Var', 'Baba Parası' yapımlarında rol almıştır.

2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey veUzay adında iki erkek çocuğu vardır.