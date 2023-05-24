İtiraf mı suçlama mı? Wagner'in kurucusu: "Ukrayna ordusu dünyada en güçlü ordulardan birisi"

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna ordusunun dünyanın en güçlü ordularından birisi olduğunu söyledi.

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Prigojin, bir Telegram kanalında verdiği röportajda, bir süre önce Ukrayna'nın Bahmut şehrini Wagner paralı savaşçıların kontrol altına almasına ve son duruma ilişkin detayları paylaştı.

Bahmut'un Wagner savaşçıları tarafından tamamen kontrol altına alındığını belirten Prigojin, 1 Haziran'a kadar şehri Rusya Savunma Bakanlığının kontrolüne bırakacaklarını bildirdi. Prigojin, "Bahmut'u biz aldık, biz zafer kazandık." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya yapılan "özel askeri operasyonu" eleştiren Prigojin, neo-Nazi aramak için Ukrayna'ya kaba bir şekilde askeri yolla girildiğini dile getirdi. Rus ordusunun Kiev, Herson'da başarılı olamadan geri çekildiğini ifade eden Prigojin, Krasniy Liman ve İzyum'da da başarılı olunamadığına dikkati çekti.

Prigojin, "Özel askeri operasyon Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak için yapılıyor. Ama biz Ukraynalıyı dünyada çok meşhur bir millet yaptık. Ukrayna'yı meşrulaştırdık. Ukrayna her yerde bilinen bir ülke oldu. Militarizmden arındırmaya gelince, eğer Ukrayna'nın elinde 500 tank vardı dersek, şu anda artık ellerinde 5 bin tank var. 20 bin kişi savaşmasını biliyordu, artık 400 bin kişi savaşmasını biliyor. Biz nasıl militarizmden arındırdık? Tam tersi oldu." diye konuştu.

Wagner olarak pek çok yerde ve çok defa savaştıklarına işaret eden Prigojin, Amerikan, Fransız askerinin, Afrikalı kabilelerin nasıl savaştığını bildiklerini söyledi.

Dünyada en iyi ordunun Wagner olduğunu iddia eden Prigojin, "Fakat halihazırda dünyada Wagner'den sonra en iyisi, doğrusu Rus ordusu, ama Ukrayna ordusu en güçlü ordulardan birisi. Onların çok yüksek organizasyon yapısı, hazırlığı, istihbaratı, çok farklı silahları var." ifadesini kullandı.

Bahmut'ta Afganistan'dan daha fazla kayıp var

Bahmut'taki operasyonda kendilerine Rus ordusu tarafından yeterli mühimmat verilmediğini öne süren Prigojin, buna rağmen görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'daki savaşta Bahmut'taki kayıptan daha az asker kaybı yaşandığını ifade eden Prigojin, Bahmut'ta ön cephede 35 bin savaşçının çatışmalara katıldığını dile getirdi. Operasyon sırasında 50 bin mahkumu saflarına kattıklarını söyleyen Prigojin, bunların yüzde 20'sinin öldüğünü kaydetti. Bununla birlikte bir o kadar da sözleşmeli savaşçının öldüğünü, bir o kadarının da yaralandığını belirten Prigojin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden 50 bin kişiyi etkisiz hale getirdik. 50 ile 70 bin arasında da yaralıları var. Benim kaybım üç kat daha az, yaklaşık iki kat daha az yaralı savaşçım var." dedi.

"Rus savunması Belgorod bölgesinde hazırlıklı değildi"

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine Ukraynalı sabotaj grubunun girmesine de değinen Prigojin, Rus savunmasının bu gruba karşı hazırlıklı olmadığını öne sürdü. Prigojin, "Sabotaj ve istihbarat grubu sınırı geçemez. Komşusu ile çatışma halinde olan hiçbir medeni ülkenin sınırından geçiş yapılamaz. Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği sınırından geçmek mümkün olamaz. Düşmanımız olan Ukrayna ile sınırımızdan sabotaj grubu tank ve zırhlı araçlarla rahatlıkla girebiliyor. Yarın Moskova'ya girmeyeceklerini kim garanti edebilir." dedi.