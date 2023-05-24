Yakın arkadaşına kurşun yağdırmıştı, ifadesi ortaya çıktı: "Kardeşim gibiydi"

KOCAELİ'de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada arkadaşını 7 kurşunla vurarak öldüren sanık, mahkeme heyetini pişman olduğunu söyleyerek, "Karşınıza böyle bir suçlamayla geldiğim için utanç içerisindeyim. Pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. Hiç istemediğim şekilde olay sonuçlandı. Tolga benim kardeşim gibiydi, ailesinden özür diliyorum" dedi. Sanığa, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Abone ol

Olay, 1 Mart 2022 tarihinde Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk İ., yakın arkadaşı Tolga Görez'e (41), tabancayla kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği Tolga Görez hayatını kaybetti. Olaydan sonra Ufuk İ. Tolga Görez'in kardeşini arayarak, "Abinle tartıştık, onu vurdum haberin olsun" diyerek kaçtı. Bir süre sonra teslim olan ve gözaltına alınan Ufuk İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkilinin arasında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu öğrenildi.

"Tolga'nın susturulduğunu düşünüyorum"

Sanık Ufuk İ.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ufuk İ., taraf avukatları ve aileler katıldı. Sanığın cezalandırılmasını isteyen maktulün annesi Türkan Görez, "Bir anne olarak ne olursa olsun sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bir senedir kendimi toparlayamıyorum" diye konuştu.

Maktulün karısı Ayşegül Görez ise "Sanığın çocuklarının bize göre şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben çocuklarıma ne diyeceğimi bilemiyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kocamın bilmediğim konularda susturulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Vicdan azabı çekiyorum, Tolga benim kardeşim gibiydi"

Mahkeme heyetini pişman olduğunu söyleyen sanık Ufuk İ., "Karşınıza böyle bir suçlamayla geldiğim için utanç içerisindeyim. Pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. Hiç istemediğim şekilde olay sonuçlandı. Tolga benim kardeşim gibiydi, ailesinden samimi şekilde özür diliyorum. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Karar verildi

Mahkeme heyeti, Ufuk İ.'nin maktul Tolga Görez'i haksız tahrik altında öldürdüğüne kanaat getirerek 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı zamanda Ufuk İ.'ye ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl hapis 600 TL para cezası verdi.