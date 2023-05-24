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İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Süleyman'dan bütçeye "işgali güçlendirme" eleştirisi

İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Süleyman'dan bütçeye "işgali güçlendirme" eleştirisi

Binyamin Netanyahu hükümetinin "Ultra-Ortodoks Yahudilere ayrıcalık sağladığı" gerekçesiyle protestolara neden olan 2023-2024 bütçesi Meclis’ten geçmişti

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İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Ayide Tuma Süleyman, parlamentoda onaylanan genel bütçenin, "Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi ve işgal politikalarını güçlendirme" amacı taşıdığını belirtti.

Süleyman, yaptığı açıklamada, bütçenin, İsrail hükümetinin açıkça sağ politikalarını yansıttığını vurguladı.

Bu politikanın, işgalin devam etmesi, Yahudi yerleşimleriyle desteklenen mutlak bir sömürgeciliğe dönüşmesi ve Yahudi etnik üstünlüğü şeklinde iki temele dayandığını ifade eden Süleyman, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in göreve geldiğinden beri zamanının çoğunda, "yerleşim yerlerini genişletmek ve buralardaki yerleşimcilerin sayısının iki yılda ülke içinde bir milyona ulaşması için pratik planlar geliştirmek üzere" bakanlıklarla toplantı yaptığını ifade etti.

Süleyman, Savunma Bakanlığı bütçesinin 2024 yılında yaklaşık 33,5 milyar dolara ulaşacağına dikkati çekti.

İstihbarat bütçesine de geçen yıla oranla yüzde 35 artış yapıldığını kaydeden Süleyman, Yahudi kimliğini tanıtmaya da büyük bütçelerin ayrıldığını aktardı.

İsrail ordusu için 2024'te 2,14 milyar dolar tahsis edildiğini belirten Süleyman, savaş, işgal ve baskı için milyarlar, sağlık sistemi için ise 181 milyon dolar ayrıldığı eleştirisinde bulundu.


Süleyman, bütçenin, İsrail'in Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi ve işgal politikalarını güçlendirme amacı taşıdığını kaydetti.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümeti, Ultra-Ortodoks Yahudilere ayrıcalık sağladığı gerekçesiyle protestolara neden olan tartışmalı 2023-2024 bütçesini bugün Meclis’ten geçirdi.

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