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Fransa İtalya'ya sel felaketi nedeniyle su tahliye sistemi gönderiyor

Fransa İtalya'ya sel felaketi nedeniyle su tahliye sistemi gönderiyor

Fransa, İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan ve 15 kişinin öldüğü sel felaketi nedeniyle su tahliyesi için yardım göndereceğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde etkili olan sel felaketi nedeniyle Fransa'nın İtalya makamlarına yardım gönderme teklifinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 40 kişilik ekibin yanı sıra saatte 5 bin 500 metre küp su tahliye edebilen bir pompa sisteminin gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yardım ekibi ve malzemelerinin selin etkili olduğu bölgeye ulaşması için harekete geçildiği aktarıldı.

Fransa'nın bu adımının, iki ülke arasında son dönemde ilişkilerde yaşanan gerginliği yumuşatması bekleniyor.

- Göçmen konusu Paris-Roma hattını germişti

İtalya-Fransa ilişkileri, Kasım 2022'de düzensiz göç konusunda özellikle de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya’nın limanlarını açmaması sebebiyle gerilmişti.


Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in 4 Mayıs'ta radyo programında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığına yönelik sözleri gerginliği artırmıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Darmanin'in sözleri üzerine ülkeye yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Fransa, ilişkilerin daha da gerilmemesi adına İtalyan makamlarıyla irtibat halinde olduklarını bildirmişti.

Son olarak Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna dün France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İtalya ile diplomatik kriz halinde olmadıklarını, 25 Mayıs'ta Roma'ya resmi ziyaret düzenleyeceğini söylemişti.

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