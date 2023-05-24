Bisikletle hacca gidiyor! Fransa'dan yola çıktı, İstanbul'a ulaştı!

Fransa'dan bisikletle hacca gitmek için yola çıkan Fas asıllı Fransız yazar Nabil Ennasri, İstanbul'a kendisine verilen Türk bayrağı ve hediyeleri de kutsal topraklara götürecek.

Abone ol

Küresel ısınmaya dikkati çekmek ve geçmişte aylar süren hac yolculuğunu yaşatmak amacıyla bisikletle Mekke'ye yolculuk yapan 41 yaşındaki yazar, Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, yaklaşık bir ay önce Paris'ten yola çıkan Nabil Ennasri'yi, Türkiye'de geçirdiği zaman boyunca en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Ennasri'nin çok güzel ve anlamlı bir yolculuğa çıktığını vurgulayan Akyön, "Bu, özlemimiz, kalbimiz, yöneldiğimiz kıblemiz, sevdamız olan Mekke'ye hac için hareket eden kardeşimizin yolculuğu. 10 ülkeyi geçtikten sonra bugün Türkiye'de misafir ediyoruz. İnşallah 5 Haziran'da Antalya'dan Ürdün'e, oradan da Medine'ye ardından da Mekke'ye uğurlanacak ve bu seneki hac mevsiminde Arafat'ta 'lebbeyk' sesleriyle Türkiye'mizin ve ümmetimizin duasını, buradan götürdüğü selamları ve hürmetleri iletecek." diye konuştu.

Bahattin Akyön, Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak farkındalık oluşturmak için bu etkinliğe destek verdiklerini dile getirerek, "Zira kolay ulaşım, çevre güzelliği, sağlıklı yaşam, ekolojik denge için bisiklet çok önemli. Ayrıca bu etkinlikle küresel ısınmaya da dikkati çekmek istiyoruz. İklim değişikliğine de dikkat çekmek istiyoruz. Bisiklet kullanımının tüm ülkemizde ve dünyada yayılmasını istiyoruz. Bu vesileyle kendisine Başkanımız Emin Müftüoğlu'nun selamlarını da iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kutsal topraklara yardım ve armağanların götürüldüğü Surre Alayı'nın Sultanahmet Meydanı'ndan hareket ettiğini aktaran Akyön, şunları kaydetti:

"Biz de kardeşimize, Şehitlerin Sultanı Hazreti Hamza Efendimize manen sunulmak üzere tüm şehitlerimiz adına yüce Türk bayrağını hediye ediyoruz. Yine Peygamber Efendimizin huzuruna Türk milletinin şefaat talebini sunmak üzere Türk bayrağını veriyoruz. Federasyon olarak ülkemizde olduğu sürece kendisini en iyi şekilde ağırlayacağız. Antalya'ya kadar olan yolcuğunu takip edeceğiz. Türkiye'yi ve ümmetti duadan eksik etmesin. Rabbim haccını şimdiden kabul eylesin."

Ennasri: "Bütün dualarımız Türkiye için"

Fransız yazar Nabil Ennasri de desteklerinden dolayı Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bahattin Akyön'e teşekkür etti.

Türkiye'de çok güzel karşılandığını aktaran Ennasri, "Bu yolculukta Türkiye bizim için çok önemli bir istasyon oldu. Müslümanların eskiden hacca nasıl gittiğini yaşatmak, bu yolun meşakkatini ve sevabını kazanmak için yola çıktık. Türkiye'de 5 gün kalacağız. Bütün Türk halkına teşekkür ediyoruz. İtinayla bu özel hediyeleri kutsal topraklara ulaştıracağız. Hediye bizim için sevgi ve dostluktur. Bu güzel karşılaşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Bütün dualarımız Türkiye için. Dualarımızdan eksik olmayacaksınız." ifadelerini kullandı.