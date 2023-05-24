Tecavüzle suçlanan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Fransa'da tecavüze teşebbüs suçlamasıyla hakkında ön soruşturma bulunan milletvekili ve eski Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

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Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Ulusal Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunun aldığı kararla, milletvekili Abad'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

Mediapart sitesinin geçen yıl yayımladığı 2 farklı haberde, Abad'ın 2010 ve 2011'de 3 farklı kadına tecavüz ettiği ileri sürülmüştü.

Söz konusu kadınlardan birinin Haziran 2022'de suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris savcılığı aynı ay Abad hakkında "tecavüze teşebbüs" gerekçesiyle ön soruşturma başlatmıştı.

Temmuz 2022'de yapılan kabine değişikliğinde Abad kabine dışı bırakılmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Abad, 17 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada dokunulmazlığının kaldırılmasından yana olduğunu ifade etmişti.