BIST 4.425
DOLAR 19,89
EURO 21,41
ALTIN 1.256,40
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Kocaeli'deki eğitim sendikaları, okul müdürünün darbedilmesini protesto etti

Kocaeli'deki eğitim sendikaları, okul müdürünün darbedilmesini protesto etti

KOCAELİ'deki eğitim sendikaları üyeleri, Çayırova ilçesinde okul müdürünün darbedilmesine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Abone ol

Darbedilen okul müdürü Mevlüt Bingöl'ün görev yaptığı Hanife Soykan Ortaokulu önünde toplanan Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sendikası üyeleri, "Öğretmene şiddete hayır" yazılı pankart açtı.

Türk Eğitim Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşad Türkcan, grup adına yaptığı açıklamada, öğrenciler arasında yaşanacak olumsuzluğu engelleyen müdürün, asılsız iftira ve söylemlerle 3 kişi tarafından darbedildiğini anlattı.

Yapılan pervasız hareketlerle tüm eğitim camiasının şiddete maruz kaldığını aktaran Türkcan, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan biri de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir." diye konuştu.

Türkcan, eğitimcilere yönelik saldırılarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Meslektaşımızın tüm süreçlerinde yanında olacağımızı ilan ediyoruz. Gerekli adımların ivedilikle atılmasını talep ediyor, yapılan bu eylemin cezasız kalmayacağını ümit ediyor, konunun yasal süreçleri ile takipçisi olacağımızı kamuoyuna tüm saygılarımızla duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Çayırova ilçesinde Hanife Soykan Ortaokulu Müdürü Mevlüt Bingöl, önceki gün, kavga etmelerini engellediği iki öğrencinin yakınları tarafından darbedilmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 23-24 Mayıs alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 23-24 Mayıs alış-satış rakamları
Olay HDP iddiası! Yazar Osman Diyadin paylaştı: Siz kamuoyu önünde Ümit Özdağ'a tepki gösterin
Olay HDP iddiası! Yazar Osman Diyadin paylaştı: Siz kamuoyu önünde Ümit Özdağ'a tepki gösterin
Sivas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Sivas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı
Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli’nde yapılacak
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli’nde yapılacak
Temmuz ayı itibarıyla artırılıyor! Bakan Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması
Temmuz ayı itibarıyla artırılıyor! Bakan Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması
Isparta'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Isparta'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Bisikletle hacca gidiyor! Fransa'dan yola çıktı, İstanbul'a ulaştı!
Bisikletle hacca gidiyor! Fransa'dan yola çıktı, İstanbul'a ulaştı!
Köprühisar nerede, hangi ilde? Köprühisar kim fethetti, ne zaman fethedildi?
Köprühisar nerede, hangi ilde? Köprühisar kim fethetti, ne zaman fethedildi?
İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Süleyman'dan bütçeye "işgali güçlendirme" eleştirisi
İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Süleyman'dan bütçeye "işgali güçlendirme" eleştirisi
Tecavüzle suçlanan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Tecavüzle suçlanan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Borussia Dortmund, Mats Hummels’in sözleşmesini 2024 yılına uzattı
Borussia Dortmund, Mats Hummels’in sözleşmesini 2024 yılına uzattı