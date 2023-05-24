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Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus gemisine saldırı

Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus gemisine saldırı

Rusya, Türkakım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusuna ait uçaklar, Karadeniz'de 'Ivan Hurs' gemisine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Rus tarafı ise saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre Rus ordusunun Karadeniz filosuna bağlı gemiye 'İnsansız hava botları' ile saldırı düzenlendi.

Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşti.

Geminin, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını koruduğu duyuruldu.

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