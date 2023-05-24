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Gurbetçiler rekora koşuyor! Erdoğan'ın oyları artacak mı?

Gurbetçiler rekora koşuyor! Erdoğan'ın oyları artacak mı?

14 Mayıs seçimlerinin 2. tura kalmasıyla birlikte gurbetçi vatandaşlarımız yurt dışı oylarında yine rekora koşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için gümrüklerde kullanılan oylarda büyük artış bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna yoğun ilgi gösteren gurbetçi seçmenler 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda da sandıklara koştu. Oy verme süresinin 5 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oylar tüm zamanların rekoruna gidiyor. Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı dün itibarıyla 1 milyon 733 bin 940’a ulaştı.

İlk turda bir milyon 800 bindi

YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurt dışında ve gümrüklerde ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 840 bin 134 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu oylardan 1 milyon 823 bin 115’i geçerli sayılmıştı. İkinci tur için 20 Mayıs’ta yurt dışı temsilciliklerde başlayan oy verme işlemleri ise bugün sona eriyor. Gümrüklerdeki oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Gümrük oylarında büyük artış

1. tur yurt dışında oy kullanma işlemlerinde gümrüklerde kullanılan oy sayısı 148 bin 174 olarak tespit edilmiş, bu oylardan 146 bin 838'i geçerli kabul edilmişti. 1. tur gümrük oylarında geçerli oylardan 80 bin 560'ını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 bin 316'sını Kemal Kılıçdaroğlu, 6 bin 408'ini Sinan Oğan, 3 bin 554'ünü ise Muharrem İnce almıştı.
 
2. tur için vatandaşların yine seçimlere büyük önem vermesiyle birlikte yapılan ortalama hesapta, gümrüklerde 200 binin üzerinde oy kullanılması bekleniyor. Bu veriler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gümrük oylarının 80 binden 124 bine çıkacağı öngörülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun ise 56 binden 80 bin civarında olacağı düşünülüyor.

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