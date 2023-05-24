BIST 4.425
DOLAR 19,89
EURO 21,41
ALTIN 1.256,40
HABER /  DÜNYA

İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da idamla yüz yüze geldi

İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da idamla yüz yüze geldi

Hostes kızlarından haber alamayan aile hayatlarının şokunu yaşadı. 23 yaşındaki Ilaria De Rosa isimli genç kadın meğer Suudi Arabistan'da idam cezasıyla karşı karşıyaymış.

Abone ol

İtalya’nın gündeminde Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve idamla karşı karşıya kalan genç hostes yer alıyor.

Litvanyalı Avion Express’te uçuş görevlisi olan Ilaria De Rosa’dan, bu ayın başlarında Cidde tatil beldesindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ilaria, gittiği her yerden ailesiyle iletişim halindeydi. Ancak bu defa kızlarıyla görüşemeyince annesi ve babası, Castelfranco Veneto kasabasında polise kayıp ihbarında bulundu.

De Rosa ailesi, 6 Mayıs’ta kızlarına ulaşamadıklarını ve ertesi gün telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Nihayet Ilaria’dan haber alındığında ise ailesi adeta şoke oldu.

Tutuklandığı ortaya çıktı

Ilaria’nın uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Suudi Arabistan polisi tarafından tutuklandığı bildirildi. Ailenin, ülkede uyuşturucu suçlarına verilen ağır cezalar göz önüne alındığında olası sonuçlardan endişe duydukları belirtildi. Suudi Arabistan’da uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya çalışırken yakalanan herkes, miktarına bakılmaksızın ağır cezalarla karşı karşıya kalır.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Suudi yetkililerle müzakere edildiği belirtiliyor. Roma’da, yurt dışında tutuklanan İtalyan vatandaşlarının davalarıyla ilgilenen savcılık ise Suudi Arabistan savcısıyla sürekli temas halinde.

Sabıka kaydı yok

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; sabıka kaydı olmayan hostesin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlandığı iddia ediliyor.

Ilaria, Cidde’deki büyük bir otel kompleksi olan Spectrums Residence’ta kalıyordu. İtalyan medyası, otelin dışındaki bir kameradan alınan video görüntülerine göre Ilaria’nin üç Arap vatandaşıyla birlikte bir arabaya binerken görüldüğünü söylüyor. Görüntülere göre herhangi bir zorlama yaşanmamış, ancak De Rosa tekrar odasına dönmemiş.

Ilaria’nın ailesinin bulunduğu Treviso’da Demokrat Parti milletvekili olan Rachele Scarpa, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Bölgemizdeki bir vatandaşı ilgilendiren bir dava olduğu için hemen Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtim. Açıkçası bunlar karmaşık durumlar, sağduyu ve ihtiyatın şart olduğu durumlar. Söyleyebileceğim şey, Konsolosluk ve Farnesina davayı büyük bir profesyonellikle ele alıyor. Kurumlara güvenmemiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığı konuyu büyük bir dikkatle takip edecek.”

Kaynak: Sözcü

ÖNCEKİ HABERLER
Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı Lübnan Merkez Bankası Başkanı için yurt dışı yasağı getirildi
Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı Lübnan Merkez Bankası Başkanı için yurt dışı yasağı getirildi
Kocaeli'deki eğitim sendikaları, okul müdürünün darbedilmesini protesto etti
Kocaeli'deki eğitim sendikaları, okul müdürünün darbedilmesini protesto etti
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 23-24 Mayıs alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 23-24 Mayıs alış-satış rakamları
Olay HDP iddiası! Yazar Osman Diyadin paylaştı: Siz kamuoyu önünde Ümit Özdağ'a tepki gösterin
Olay HDP iddiası! Yazar Osman Diyadin paylaştı: Siz kamuoyu önünde Ümit Özdağ'a tepki gösterin
Sivas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Sivas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı
Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli’nde yapılacak
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli’nde yapılacak
Temmuz ayı itibarıyla artırılıyor! Bakan Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması
Temmuz ayı itibarıyla artırılıyor! Bakan Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması
Isparta'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Isparta'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Bisikletle hacca gidiyor! Fransa'dan yola çıktı, İstanbul'a ulaştı!
Bisikletle hacca gidiyor! Fransa'dan yola çıktı, İstanbul'a ulaştı!
Köprühisar nerede, hangi ilde? Köprühisar kim fethetti, ne zaman fethedildi?
Köprühisar nerede, hangi ilde? Köprühisar kim fethetti, ne zaman fethedildi?
İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Süleyman'dan bütçeye "işgali güçlendirme" eleştirisi
İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Süleyman'dan bütçeye "işgali güçlendirme" eleştirisi