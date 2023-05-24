İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da idamla yüz yüze geldi

Hostes kızlarından haber alamayan aile hayatlarının şokunu yaşadı. 23 yaşındaki Ilaria De Rosa isimli genç kadın meğer Suudi Arabistan'da idam cezasıyla karşı karşıyaymış.

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İtalya’nın gündeminde Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve idamla karşı karşıya kalan genç hostes yer alıyor.

Litvanyalı Avion Express’te uçuş görevlisi olan Ilaria De Rosa’dan, bu ayın başlarında Cidde tatil beldesindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ilaria, gittiği her yerden ailesiyle iletişim halindeydi. Ancak bu defa kızlarıyla görüşemeyince annesi ve babası, Castelfranco Veneto kasabasında polise kayıp ihbarında bulundu.

De Rosa ailesi, 6 Mayıs’ta kızlarına ulaşamadıklarını ve ertesi gün telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Nihayet Ilaria’dan haber alındığında ise ailesi adeta şoke oldu.

Tutuklandığı ortaya çıktı

Ilaria’nın uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Suudi Arabistan polisi tarafından tutuklandığı bildirildi. Ailenin, ülkede uyuşturucu suçlarına verilen ağır cezalar göz önüne alındığında olası sonuçlardan endişe duydukları belirtildi. Suudi Arabistan’da uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya çalışırken yakalanan herkes, miktarına bakılmaksızın ağır cezalarla karşı karşıya kalır.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Suudi yetkililerle müzakere edildiği belirtiliyor. Roma’da, yurt dışında tutuklanan İtalyan vatandaşlarının davalarıyla ilgilenen savcılık ise Suudi Arabistan savcısıyla sürekli temas halinde.

Sabıka kaydı yok

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; sabıka kaydı olmayan hostesin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlandığı iddia ediliyor.

Ilaria, Cidde’deki büyük bir otel kompleksi olan Spectrums Residence’ta kalıyordu. İtalyan medyası, otelin dışındaki bir kameradan alınan video görüntülerine göre Ilaria’nin üç Arap vatandaşıyla birlikte bir arabaya binerken görüldüğünü söylüyor. Görüntülere göre herhangi bir zorlama yaşanmamış, ancak De Rosa tekrar odasına dönmemiş.

Ilaria’nın ailesinin bulunduğu Treviso’da Demokrat Parti milletvekili olan Rachele Scarpa, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Bölgemizdeki bir vatandaşı ilgilendiren bir dava olduğu için hemen Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtim. Açıkçası bunlar karmaşık durumlar, sağduyu ve ihtiyatın şart olduğu durumlar. Söyleyebileceğim şey, Konsolosluk ve Farnesina davayı büyük bir profesyonellikle ele alıyor. Kurumlara güvenmemiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığı konuyu büyük bir dikkatle takip edecek.”

Kaynak: Sözcü