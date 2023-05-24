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Fenerbahçe-Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe-Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerhaçe, Sivasspor'u konuk ediyor.

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Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe 0-0 Sivasspor (CANLI SKOR)

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

İlk 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James

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