BIST 4.425
DOLAR 19,90
EURO 21,42
ALTIN 1.254,04
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yürüdüğün yolda seninleyiz'

Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yürüdüğün yolda seninleyiz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllardan bu yana siyasi hayatındaki samimi anlarına yer verdiği videoyu, "Asla yalnız değilsin." notuyla paylaştı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sandıklardan çıkan sonuçlardan ikinci tur kararı çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi açık ara farkla önde tamamladı.

Bu sonuçlar ise muhalefette büyük bir moral bozukluğuna neden oldu.

Şimdilerde sahada ikinci tur çalışmaları hız kesmeden devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni bir destek videosu geldi.

Erdoğan'ın siyasi hayatındaki geçmiş yıllardan bu yana olan anlarına yer verilen videoda, gösterilen sevgi seline dikkat çekildi.

"Asla yalnız değilsin"

Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın samimiyetinin de vurgulandığı paylaşıma Altun şu notu düştü:

Bütün benliklerden sıyrılıp biz olanların sevdası, mazluma ses dünyaya nefes olanların sevdası, yolu ak davası hak olanların millete hizmetten başka gayesi olmayanların Türkiye sevdası...

Yürüdüğün yolda seninleyiz asla yalnız değilsin. Bu sevda bitmez.

ÖNCEKİ HABERLER
Mbaye Diagne'den gol krallığı listesi
Mbaye Diagne'den gol krallığı listesi
Putin'den şok suçlama: Rusya'yla iş birliği yapan ülkelere şantaj yapıyor
Putin'den şok suçlama: Rusya'yla iş birliği yapan ülkelere şantaj yapıyor
Zafer Partisi'nde toplu istifa depremi! AK Parti'ye katıldılar
Zafer Partisi'nde toplu istifa depremi! AK Parti'ye katıldılar
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da gözden düştü
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da gözden düştü
Metin Akpınar'dan seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin
Metin Akpınar'dan seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin
Sivasspor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finale çıktı
Sivasspor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finale çıktı
NATO'dan Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin flaş açıklama!
NATO'dan Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin flaş açıklama!
HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan Özdağ açıklaması
HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan Özdağ açıklaması
Göç İdaresi son rakamları paylaştı: İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı
Göç İdaresi son rakamları paylaştı: İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı
Sinan Oğan'dan Nagehan Alçıya cevap: Kendinizi fazla kaptırmışsınız
Sinan Oğan'dan Nagehan Alçıya cevap: Kendinizi fazla kaptırmışsınız
Tersane işçileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tersane işçileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Üniversite öğrencileri inşaat atıklarını sanat eserine dönüştürdü
Üniversite öğrencileri inşaat atıklarını sanat eserine dönüştürdü