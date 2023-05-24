Mbaye Diagne'den gol krallığı listesi

Fatih Karagümrük'ün forveti Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından penaltısız gol krallığı listesini paylaştı. Senegalli golcü bu listede ilk sırada yer aldı.

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Süper Lig'in bitmesine az bir süre kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 35 haftası geride kalan ligde gol krallığı yarışında da ayrı bir rekabet yaşanıyor.

Fenerbahçe ile kariyerinin en verimli dönemini geçiren Enner Valencia attığı 28 golle gol krallığında zirvede yer alırken, Ekvadorlu golcüyü attığı 20 golle Fatih Karagümrüklü Mbaye Diagne takip etti.

19 golle ise listenin üçüncü sırasında bir diğer Karagümrüklü Fabio Borini ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi yer aldı.

Penaltısız gol krallığı listesini yayınladı

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Fatih Karagümrük ile anlaşan Mbaye Diagne ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Deneyimli golcü, Instagram hesabından Süper Lig'deki penaltısız gol krallığı listesini yayınladı.

Diagne'nin paylaştığı tabloda, penaltılar olmadan 18 golle sıralamada lider durumda yer aldı. Sarı-lacivertli takımın golcüsü Enner Valencia ise 16 golle 2. sıraya geriledi.