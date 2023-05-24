Zafer Partisi'nde toplu istifa depremi! AK Parti'ye katıldılar

Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamasının ardından Zafer Partisi'nsde istifa depremi yaşanıyor. Karaman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyet partilerinden istifa edip AK Partiye katıldı.

Abone ol

Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil ile Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkanları Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladıktan sonra duruma tepki gösterip topluca istifa etti. Öte yandan Zafer Partisi Karaman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyet partilerinden istifa edip AK Partiye katıldı.

Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil yaptığı açıklamada, ''Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamızın sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir. Fakat Parti BaşkanI Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP'ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız." dedi.

Çekmegil, "Hatta ve hatta HDP desteğini 6'lı masadan çekse bile CHP'nin HDP'nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sebeple genel başkanımızın açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız sayın Sinan Oğan'ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın CHP ortaklığı nedeniyle İlçe Teşkilatı olarak istifa ediyoruz'' dedi.

Zafer partisi'ni bırakıp ak partiye katıldılar

Öte yandan DEVA, Gelecek Partisi'nden sonra Zafer Partisi'nde de istifalar sürüyor. Karaman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyet partilerinden istifa edip AK Partiye katıldı.

AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk yaptığı açıklamada, AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.