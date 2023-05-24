Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da gözden düştü

Trabzonspor'dan kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık döndüğü bordo-mavili ekipte hayal kırıklığı yaşattı.

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Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremezken, son 2 maçın kadrosuna da alınmayarak gözden düştü.

Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olmuştu. Yusuf, Lille'de 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde edilerek toplam 17.5 milyon euro ile Trabzonspor Kulübü tarihinin en yüksek bonservis bedeli elde edilen oyuncusu unvanını aldı.

Bu sezon lig başladıktan sonra bordo-mavili kulübe kiralık geri dönen ve ligin 5. haftasındaki Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınan Yusuf Yazıcı, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçının ikinci yarısında forma giydi.

Sakatlık yaşadı, cezalı durumuna düştü

Ferencvaros maçında sahada 45 dakika kalan bordo-mavili futbolcu, sakatlık yaşadı. Yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Yusuf Yazıcı, 2 lig ve 1 kupa maçında forma şansı bulamadı.

Yusuf Yazıcı, sakatlığı nedeniyle bu dönemde sahada 90 dakika hiç kalamazken, ligin 10. haftasındaki Beşiktaş maçında kırmızı kart ile cezalı konuma düştü.

Beşiktaş maçının 80. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, uzatma dakikalarında Gedson'a yaptığı arkadan müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Böylelikle bordo-mavili futbolcu, ligde Sivasspor ve Konyaspor maçında forma giyemedi.