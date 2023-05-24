Erdoğan'dan yurt dışı seçmene mesaj: Rekor bir katılım sağladınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki seçmene teşekkür etti. Erdoğan, "Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız" dedi.

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20 Mayıs’ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Erdoğan, yurt dışında oy kullanan seçmene teşekkür mesajı paylaştı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum.

Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız.

Rabbim hepinizden razı olsun

Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız.

Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

İnşallah 28 Mayıs’ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları adeta bir bayram yerine çevirecektir."