BIST 4.425
DOLAR 19,90
EURO 21,41
ALTIN 1.253,47
HABER /  SEÇİM

Erdoğan'dan yurt dışı seçmene mesaj: Rekor bir katılım sağladınız

Erdoğan'dan yurt dışı seçmene mesaj: Rekor bir katılım sağladınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki seçmene teşekkür etti. Erdoğan, "Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız" dedi.

Abone ol

20 Mayıs’ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Erdoğan, yurt dışında oy kullanan seçmene teşekkür mesajı paylaştı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum.

Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız.

Rabbim hepinizden razı olsun

Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız.

Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

İnşallah 28 Mayıs’ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları adeta bir bayram yerine çevirecektir."     

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
Dünyaca ünlü isim Tina Turner hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü isim Tina Turner hayatını kaybetti
Ümit Özdağ'dan HDP'ye: Oy vermezlerse vermesinler umurumda değil
Ümit Özdağ'dan HDP'ye: Oy vermezlerse vermesinler umurumda değil
Mansur Yavaş'a soruldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
Mansur Yavaş'a soruldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yürüdüğün yolda seninleyiz'
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yürüdüğün yolda seninleyiz'
Mbaye Diagne'den gol krallığı listesi
Mbaye Diagne'den gol krallığı listesi
Putin'den şok suçlama: Rusya'yla iş birliği yapan ülkelere şantaj yapıyor
Putin'den şok suçlama: Rusya'yla iş birliği yapan ülkelere şantaj yapıyor
Zafer Partisi'nde toplu istifa depremi! AK Parti'ye katıldılar
Zafer Partisi'nde toplu istifa depremi! AK Parti'ye katıldılar
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da gözden düştü
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da gözden düştü
Metin Akpınar'dan seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin
Metin Akpınar'dan seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin
Sivasspor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finale çıktı
Sivasspor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finale çıktı
NATO'dan Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin flaş açıklama!
NATO'dan Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin flaş açıklama!