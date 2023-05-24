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Ümit Özdağ'dan HDP'ye: Oy vermezlerse vermesinler umurumda değil

Ümit Özdağ'dan HDP'ye: Oy vermezlerse vermesinler umurumda değil

Kılıçdaroğlu ile imzaladığı protokolde yer alan kayyum maddesi nedeniyle HDP'den tepki gören Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kendisinin Türk halkından oy istediğini ve Türkiye'ye düşmanca politikalar izleyen hiç kimseden oy istemediğini belirtti.

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28 Mayıs'taki seçim öncesi ilk turda ATA İttifakı'nın adayı olarak 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceğini açıkladı.

Oğan, tercihini Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. HDP'ye yönelik sert tavrı ile sık sık gündem olan Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol metninde dikkat çeken maddeler yer aldı. Maddeler arasında kayyum uygulamaların devam edeceği ve terörle mücadeleden taviz verilmeyeceği belirtildi.

HDP kayyum maddesine tepki gösterdi

Bu durum Millet İttifakı'nın ortağı HDP'yi rahatsız etti.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin sosyal medyada yazılı açıklama yapan HDP, Kılıçdaroğlu'na adeta gözdağı verdi.

HDP, yaptığı yazılı açıklamayla "Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez" ifadelerini kullanarak kararını yarın açıklayacağını duyurdu.

Ümit Özdağ'dan HDP'ye sert yanıt

Ümit Özdağ ise tüm bu gelişmeleri Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuk olduğu Kenan Taş'a değerlendirdi.

"Oy vermezlerse vermesinler hiç umurumda değil"

HDP'ye sert tepki gösteren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Türk halkından oy isterim. Türkiye'ye düşmanca politikalar izleyen hiç kimseden de benim oy talebim olmaz kardeşim. Oy vermezlerse vermesinler. Hiç umurumda değil!

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