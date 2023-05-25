Ayhan Bilgen’in başkanı olduğu SES Partisi ikinci tur kararını verdi

SES Partisi, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki anlaşma sonrası ikinci tur için Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceğini duyurdu.

Abone ol

HDP Eski Milletvekili ve Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in kurucusu ve genel başkanı olduğu Türkiye’nin Sesi Partisi (SES Partisi) cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı tutuma dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Zafer Partisi Ümit Özdağ ile varılan protokol sonrası Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verilmeyeceği belirtildi.

“Paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermemiz mümkün değildir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu hafta sonu, ülkemizi gelecek beş yıl daha yönetecek Cumhurbaşkanını seçmek üzere, seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek.

Toplumun siyasetten beklentilerini ifade etmesi ile karar alma ve yönetim sürecine katılımı açısından seçimler önemli bir fırsattır. Hatta tek fırsattır.

Bu süreçte kutuplaştırıcı siyaset diline rağmen, sergilenen toplumsal olgunluk herhangi bir kaosun yaşanmasına fırsat vermemiştir.

Partimiz henüz yeni kurulmasına rağmen ilk günden itibaren muhalefetin önemine, parti kültürünün değişimine ve siyasette yapısal dönüşüm ihtiyacına ısrarla dikkat çekmiştir.

Muhalefet; tüm uyarılarımıza rağmen ekonomik sorunlara ilişkin güven verici, ikna edici somut çözüm önerilerine odaklanmak yerine hükümet sistemi tartışmasına kilitlendiği için toplumun yeterli ilgisine mazhar olamamıştır.

Bu bağlamda, seçimin birinci turunun hükümet sistemi referandumuna dönüştürülmesi yanlış bir strateji olmuştur. Dolayısıyla seçmenin TBMM’deki çoğunluk tercihine ilişkin ortaya çıkan iradesine saygı duymak ve ikinci turda da bu tercihi dikkate almak demokratik bir zorunluluktur.

Ülkenin önündeki küresel ve bölgesel sorunlara çözüm üretmek için yapıcı muhalefet ihtiyacı 29 Mayıs tarihi itibariyle çok daha hayati anlam taşıyacaktır. Özgürlükçü, eşitlikçi bir yeni sivil anayasa için meclis içinde uzlaşma iradesi herkese tarihi bir sorumluluk yüklemektedir.

"Partimiz ve parti tabanımız açısından kabul edilemezdir"

Seçimi kim kazanırsa kazansın her iki adayın da meclis gruplarında bu yöndeki beklentiyi dikkate alacağını umut ediyoruz. Yine kazanacak adayın sadece kendisini destekleyen kesimleri değil tüm ülkeyi kucaklayan tutum ortaya koyması toplumsal barış açısından önemli bir kazanım olacaktır.

Seçmen iradesini özgür birey, bilinçli yurttaş ve sorumlu toplum perspektifi ekseninde ele alıyor ve partimize gönül veren her seçmenin iradesine saygı duyuyoruz.

Bu bağlamda;

Partimizin varoluşsal sebepleri de dikkate alınarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kıçıldaroğlu ile vardığı anlaşma sonrası, Millet İttifakını destekleyeceğine ilişkin karar ve açıklaması partimiz ve parti tabanımız açısından kabul edilemezdir.

Sosyal barış, siyasi uzlaşma ve toplumsal bütünleşme gibi hususların öncelikli olmasına inandığımız yeni dönemde, bu beklentilerimize taban tabana zıt bir paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermemiz mümkün değildir.

Bu husustaki kararlılığımız değişmezdir.”