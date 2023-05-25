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Arjantinli yıldız sahneye çıktı Inter İtalya Kupası finalini kazandı

Arjantinli yıldız sahneye çıktı Inter İtalya Kupası finalini kazandı

İtalya Kupası Finali’nde Inter, Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek üst üste 2., toplamda ise 9. kez kupayı müzesine götürdü.

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İtalya Kupası Finali’nde Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter ile Fiorentina, Olimpico Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mor menekşeler, mücadelenin 3. dakikasında Nicolas Gonzalez’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Inter, karşılaşmanın 29 ve 37. dakikalarında Arjantinli 25 yaşındaki yıldız Lautaro Martinez ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı.

Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmayınca Inter, Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek İtalya Kupası’nın sahibi oldu.

Bu sonuçla Inter, İtalya Kupası'nı üst üste 2. kez, toplamda ise 9 kez kazanmayı başardı..

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